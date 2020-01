Tempo di lettura: < 1 minuto

SCONCERTI LAZIO – Il giornalista e opinionista Mario Sconcerti ha fatto il punto sul campionato a due giorni dalla ripresa delle ostilità. Anche le romane possono dire la loro per la lotta scudetto, ma il prossimo weekend sarà decisivo. Queste le sue valutazioni a TMW Radio.

Lazio

“Se La Lazio è matura, deve andare a vincere. Se fa come con la Spal, allora vuol dire che non è matura. Ha fatto uno sforzo enorme, ha anche diritto a rilassarsi, ma se è una squadra pronta, può continuare a vincere. Anche se il Brescia è un’altra squadra, che ha dato segnali di nuova vita”.

Roma

“La Roma ha due giornate per entrare veramente nella corsa scudetto. E’ il momento di accelerare. La Roma è a 7 punti, sono abbastanza. Le possibilità di arrivare a prenderle ci sono. Ma non può più perdere un punto. Ma la Roma è cresciuta molto come qualità di gioco. Pellegrini è il giocatore italiano che mi piace di più. E’ il momento della Roma”.