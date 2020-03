Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SCONCERTI INTERVISTA – Ai microfoni di Cacliomercato.com Mario Sconcerti ha detto la sua sulla Lazio. I biancocelesti sulla carta non hanno forse la rosa migliore, ma per rendimento i calciatori agli ordini di Simone Inzaghi non sono secondi a nessuno. Ecco le parole del noto giornalista.

Le parole di Sconcerti

“La Lazio è la squadra più compiuta, la più completa, quella che ha meno problemi. E forse ha anche un numero di giocatori decisivo rispetto alle altre. Da Luis Alberto a Immobile, da Milinkovic a Correa, fino ad Acerbi: altrove ci sono giocatori più famosi, ma non così decisivi. Guarda cosa hanno fatto con Lazzari: Inzaghi l’ha trasformato in un grande giocatore, decisivo ogni volta che ha campo davanti”

