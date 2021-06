Sconcerti: “Sarri ottimo investimento. Dovrà valorizzare tutta la rosa”

- Advertisement -

CALCIOMERCATO SCONCERTI – L’arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio sembra ormai cosa fatta. Il tecnico ex Juventus e Chelsea guiderà i biancocelesti per le prossime due stagioni. Di questo colpaccio di Lotito ha parlato Mario Sconcerti ai microfoni di TMWradio.

Il colpo Sarri

“Gli servirà tempo, ma nemmeno tanto. I giocatori la Lazio li ha, semmai deve rifinire e completare un lavoro non fatto da Inzaghi, cioè quello di valorizzare l’intera rosa e non solo 13-14 giocatori. Il vero problema di fondo per lui sarà trovare il regista: credo proverà Luis Alberto ma non penso vada bene. C’è Cataldi che magari può fare il distributore veloce… Quello di Sarri alla Lazio è comunque un ottimo investimento. Dove possono arrivare? A qualunque cosa, come molte altre. In questo momento, saltata la differenza dell’Inter che era Conte, per le altre è difficile immaginarsi la differenza. La Lazio non è inferiore a nessuno in Serie A nei tredici giocatori di partenza”.