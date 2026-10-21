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Guerriglia in Roma Slovan: un agente ferito, sottratti scudi e manganelli
Nella serata di Champions League, durante Roma-Slovan Bratislava, mentre in campo il risultato era già acquisito per i padroni di casa, gli spalti si sono trasformati in luogo di scontri tra tifosi di casa, tifosi ospiti e agenti di polizia, intervenuti successivamente per fermare il tentativo di colluttazione tra le due tifoserie.
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Scontri in Roma Slovan Bratislava: agente ferito e scudi e manganelli sottratti
Durante il secondo tempo, mentre il campo aveva ormai poco da dire, dato il momentaneo 3-0 per i padroni di casa, è nato un acceso scontro sugli spalti, con i tifosi ospiti intenzionati a raggiungere il settore dei tifosi della Roma, con lanci di oggetti e tentando di rompere i vetri che separano i settori.
Gli agenti di polizia hanno provato ad intervenire per calmare le acque, ottenendo invece l’effetto opposto con l’inizio degli scontri da parte degli ultras, che riescono anche a sottrarre uno scudo di protezione e a lanciarlo verso il settore dei tifosi di casa. La situazione di caos è durata 10 minuti, durante i quali un agente è rimasto ferito. Le immagini sono già in mano alla Digos.
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