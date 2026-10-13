Scontro Vocalelli-Di Giovambattista: “Qualcuno si augura che la Lazio perda”

Tensione a Radio Radio tra Ilario Di Giovambattista e Alessandro Vocalelli sul clima in casa Lazio: al centro del confronto, il rapporto tra la contestazione a Lotito e il sostegno della tifoseria alla squadra.

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Scontro in diretta tra Di Giovambattista e Vocalelli sulla protesta contro Lotito

Di Giovambattista sulla protesta

“Affossando la Lazio si affossa Lotito. Questa è l’equazione, non prendiamoci in giro. Molti laziali si percepisce che non siano proprio felici”.

La risposta di Vocalelli

“Questo mi sembra non solo sbagliato ma anche offensivo nei confronti dei tifosi della Lazio. Sono gli stessi che andranno in 5-6 mila a Torino, che sono andati a Bologna, non credo vadano lì sperando che la Lazio perda”.

La contro-risposta di Di Giovambattista

“Quelli sono una piccolissima parte, però. Io non mi auguro che perda, qualcun altro sì”.

🔵⚪🔥 Lazio prima in classifica, ma c’è chi spera che perda pur di colpire Lotito? ▶️ GUARDA IL CONFRONTO COMPLETO SU YOUTUBE! LINK NEI COMMENTI 👇 @IlarioDiGiovamb lancia la spunto, Alessandro Vocalelli non ci sta: si accende il dibattito in diretta a Radio Radio – Lo Sport! #Lazio #Lotito #Gattuso #LazioMonza — Radio Radio (@RadioRadioWeb) October 13, 2026

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