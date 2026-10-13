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Scontro Vocalelli-Di Giovambattista: “Qualcuno si augura che la Lazio perda”

Published

3 ore ago

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Scontro Vocalelli Di Giovambattista tifoseria Lotito

Tensione a Radio Radio tra Ilario Di Giovambattista e Alessandro Vocalelli sul clima in casa Lazio: al centro del confronto, il rapporto tra la contestazione a Lotito e il sostegno della tifoseria alla squadra.

Leggi anche: Giordano: “Godiamoci questo momento, senza coppe siamo avvantaggiati”

Scontro in diretta tra Di Giovambattista e Vocalelli sulla protesta contro Lotito

Di Giovambattista sulla protesta

“Affossando la Lazio si affossa Lotito. Questa è l’equazione, non prendiamoci in giro. Molti laziali si percepisce che non siano proprio felici”.

La risposta di Vocalelli

“Questo mi sembra non solo sbagliato ma anche offensivo nei confronti dei tifosi della Lazio. Sono gli stessi che andranno in 5-6 mila a Torino, che sono andati a Bologna, non credo vadano lì sperando che la Lazio perda”.

La contro-risposta di Di Giovambattista

“Quelli sono una piccolissima parte, però. Io non mi auguro che perda, qualcun altro sì”.

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