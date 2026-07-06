La Lazio pensa al futuro: preso il giovanissimo Scorzafave

Il futuro della Lazio passa inevitabilmente dalla ricerca e dall’acquisizione di giovani talenti: per questo motivo i biancocelesti si sono assicurati Giovanni Scorzafave, esterno d’attacco classe 2012 proveniente dall’Under 14 del Catanzaro.

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Scorzafave alla Lazio: chi è il giovane esterno d’attacco

Come riportato dalla Gazzetta Regionale, la Lazio è riuscita ad assicurarsi Giovanni Scorzafave, giovane talento classe 2012. Ruolo esterno d’attacco, nella scorsa stagione, disputata con l’Under 14 del Catanzaro, ha messo a segno 12 gol e 8 assist in 13 presenze: un bottino notevole che ha attirato le attenzioni di un folto numero di squadre. Fra queste, sarebbero stati proprio i biancocelesti ad avere la meglio e a essere in grado di convincere il calciatore.

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