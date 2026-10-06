Scrima: “Due anni fa nasceva ‘Sto qua per te’. Quante emozioni!”

Due anni fa Federico Scrima terminava di scrivere “Sto qua per te“, la canzone d’amore nei confronti dei colori biancocelesti, cantata dalla voce di Gianmarco Dottori, uscita per celebrare i 125 anni della Lazio; oggi l’autore ha ricordato il giorno esatto in cui il testo è stato completato e tutte le emozioni che gli ha regalato.

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Il testo di “Sto qua per te” compie due anni: il ricordo di Scrima

“Due anni fa ho scritto una canzone. Esattamente due anni fa nasceva “Sto qua per te”. Quel giorno ho messo insieme delle parole, delle note, delle emozioni. Ho cercato di raccontare cosa significa omare questi colori, cosa significa essere della Lazio. Ma mai, neanche nel più bello dei miei sogni, avrei potuto immaginare quello che sarebbe successo dopo. Perché a un certo punto questa canzone ha smesso di appartenermi. È diventata vostra. È diventata la voce di una curva, l’abbraccio di uno stadio, le lacrime di chi ascoltandola pensa a qualcuno che non c’è più. In questi due anni mi avete scritto in migliaia. E continuate a farlo, ogni giorno. C’è chi mi racconta del nonno che gli ha insegnato ad amare la Lazio. Chi del papà che lo portava allo stadio tenendolo per mano. Chi di una persona speciale che oggi non può più abbracciare, ma che ritrova, anche solo per qualche minuto, dentro questa canzone. E credetemi, non esiste applauso, traguardo o soddisfazione più grande di questa.

Perché io pensavo di aver scritto una canzone per la Lazio. E invece, senza saperlo, avevo scritto qualcosa che avrebbe custodito i ricordi di tante persone. E questa è una responsabilità bellissima. Un regalo immenso che mi avete fatto voi. A chi la canta allo stadio, a chi la ascolta in macchina, a chi la mette a tutto volume e a chi invece lo ascolta in silenzio, magari con gli occhi lucidi…GRAZIE. Grazie per aver dato a questa canzone una vita molto più grande di quella che avrei mai potuto immaginare. lo ci ho messo il cuore per scriverla. Voi ci avete messo le vostre vite, le vostre storie, i vostri ricordi. E l’avete resa eterna. Due anni fa ho scritto “Sto qua per te”. Oggi siete voi a ricordarmi, ogni singolo giorno, perché l’ho fatto. La Lazio non è soltanto una squadra per cui tifare. È un amore che si tramanda. È qualcuno che ci prende per mano da bambini e che, onche quando quella mano non possiamo più stringerla, continua a vivere dentro di noi. Per sempre. Con tutto il cuore, grazie. Questa canzone è vostra”.

DUE ANNI FA HO SCRITTO UNA CANZONE. Esattamente due anni fa nasceva “Sto qua per te”. Quel giorno ho messo insieme delle parole, delle note, delle emozioni. Ho cercato di raccontare cosa significa amare questi colori, cosa significa essere della Lazio. Ma mai, neanche nel più bello dei miei sogni, avrei potuto immaginare quello che sarebbe successo dopo. Perché a un certo punto questa canzone ha smesso di appartenermi. È diventata vostra. È diventata la voce di una curva, l’abbraccio di uno stadio, le lacrime di chi ascoltandola pensa a qualcuno che non c’è più. In questi due anni mi avete scritto in migliaia. E continuate a farlo, ogni giorno. C’è chi mi racconta del nonno che gli ha insegnato ad amare la Lazio. Chi del papà che lo portava allo stadio tenendolo per mano. Chi di una persona speciale che oggi non può più abbracciare, ma che ritrova, anche solo per qualche minuto, dentro questa canzone. E credetemi, non esiste applauso, traguardo o soddisfazione più grande di questa. Perché io pensavo di aver scritto una canzone per la Lazio. E invece, senza saperlo, avevo scritto qualcosa che avrebbe custodito i ricordi di tante persone. E questa è una responsabilità bellissima. Un regalo immenso che mi avete fatto voi. A chi la canta allo stadio, a chi la ascolta in macchina, a chi la mette a tutto volume e a chi invece la ascolta in silenzio, magari con gli occhi lucidi… A chi attraverso queste parole si sente ancora vicino a qualcuno che gli manca… GRAZIE. Grazie per aver dato a questa canzone una vita molto più grande di quella che avrei mai potuto immaginare. Io ci ho messo il cuore per scriverla. Voi ci avete messo le vostre vite, le vostre storie, i vostri ricordi. E l’avete resa eterna. Due anni fa ho scritto “Sto qua per te”. Oggi siete voi a ricordarmi, ogni singolo giorno, perché l’ho fatto. La Lazio non è soltanto una squadra per cui tifare. È un amore che si tramanda. È qualcuno che ci prende per mano da bambini e che, anche quando quella mano non possiamo più stringerla, continua a vivere dentro di noi. Per sempre. Con tutto il cuore, grazie. Questa canzone è vostra. 🩵🦅 — Scrima (@SCRIMA__) October 6, 2026

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