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Scritte violentissime contro Lotito fuori il Liceo Giulio Cesare: ecco il VIDEO

Published

2 ore ago

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Scritte contro Lotito Liceo Giulio Cesare

All’esterno del Liceo Giulio Cesare di Roma, sulle mura, sono apparse scritte violentissime e auguri di morte nei confronti del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Di seguito il video e il contenuto delle scritte.

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Scritte contro Lotito al Liceo Giulio Cesare di Roma

Al tuo funerale ostriche e caviale. Lotito verme“. La scritta è firmata “Ultras Lazio”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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