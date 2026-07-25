NOTIZIE
Scritte violentissime contro Lotito fuori il Liceo Giulio Cesare: ecco il VIDEO
All’esterno del Liceo Giulio Cesare di Roma, sulle mura, sono apparse scritte violentissime e auguri di morte nei confronti del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Di seguito il video e il contenuto delle scritte.
Leggi anche: Palella nuovo proprietario dell’Acireale: Floridi sarà l’Advisory Board
Scritte contro Lotito al Liceo Giulio Cesare di Roma
“Al tuo funerale ostriche e caviale. Lotito verme“. La scritta è firmata “Ultras Lazio”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Romagnoli – Al Sadd, adesso servirebbe un nuovo accordo con i qatarioti: la situazione
-
CALCIOMERCATO LAZIO20 ore ago
Sfuma Comert: un’altra squadra di A ha anticipato la Lazio
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Lazio, Doekhi inizialmente solo alternativa a Diogo Leite: il retroscena
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Anche il Celtic su Cancellieri: i dettagli