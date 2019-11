LAZIO INZAGHI – La Lazio si trova al terzo posto in classifica in compagnia del Cagliari, ha mostrato un buon gioco e ha il secondo miglior attacco della Serie A. Ma comunque Simone Inzaghi non sarebbe soddisfatto al 100%. L’allenatore, infatti, avrebbe voluto qualcosa in più. Ma, come riportato dal Corriere dello Sport, quella attuale è la seconda miglior partenza da quando il tecnico guida i biancocelesti con 24 punti. Ruolino di marca migliore solamente nella stagione 2017-2018, quando la Lazio arrivata a questo periodo aveva conquistato 28 punti.

Lazio, l’andamento con le big

A fare la differenza rispetto alle passate stagioni, quest’anno sono i risultati con le big. I biancocelesti hanno incontrato Inter, Roma e Milan: 4 punti in totale frutto del pareggio nel derby, la vittoria contro i rossoneri e il k.o. con i nerazzurri. Meglio delle passate annate, quando Inzaghi in questo stesso arco temporale aveva raccolto un solo punto. È pur vero, però, che l’attuale Lazio deve ancora incontrare due big come Juventus e Napoli.