Supercoppa negli Sati Uniti? La sede è ancora un’incognita

Resta ancora un’incognita la sede della finale della Supercoppa italiana fra Inter e Lazio, che si disputerà in gara secca tra il 22 e il 23 dicembre: dagli Stati Uniti potrebbe arrivare una proposta, ma il tempo stringe.

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La sede della Supercoppa tra Inter e Lazio resta un punto interrogativo

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, era stato chiaro: si attendono offerte per disputare la finale di Supercoppa italiana all’estero. Tali proposte, però, starebbero tardando ad arrivare, o non sarebbero soddisfacenti. L’ultima pista porta direttamente negli Stati Uniti, soluzione caldamente suggerita dal rappresentante del paese a stelle e strisce Zampolli. Tuttavia, il tempo scorre e la scadenza per decidere si avvicina: se anche l’ipotesi americana dovesse tramontare, come accaduto in precedenza con Baku, allora la finale si disputerebbe a San Siro, come previsto dal regolamento.

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