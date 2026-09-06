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Supercoppa negli Sati Uniti? La sede è ancora un’incognita
Resta ancora un’incognita la sede della finale della Supercoppa italiana fra Inter e Lazio, che si disputerà in gara secca tra il 22 e il 23 dicembre: dagli Stati Uniti potrebbe arrivare una proposta, ma il tempo stringe.
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La sede della Supercoppa tra Inter e Lazio resta un punto interrogativo
Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, era stato chiaro: si attendono offerte per disputare la finale di Supercoppa italiana all’estero. Tali proposte, però, starebbero tardando ad arrivare, o non sarebbero soddisfacenti. L’ultima pista porta direttamente negli Stati Uniti, soluzione caldamente suggerita dal rappresentante del paese a stelle e strisce Zampolli. Tuttavia, il tempo scorre e la scadenza per decidere si avvicina: se anche l’ipotesi americana dovesse tramontare, come accaduto in precedenza con Baku, allora la finale si disputerebbe a San Siro, come previsto dal regolamento.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
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|2
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|2
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|3
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|3
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|0
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|0
|2
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|0
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|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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