Tempo di lettura: < 1 minuto

SENAD LULIC RINNOVO – Continua ancora per un anno la storia d’amore tra Senad Lulic e la Lazio. Il capitano non lascerà la capitale questa estate. Lui resterà a Roma. Le prospettive di un’eventuale Champions League e le occasioni lo hanno convinto.

Senad Lulic

Un simbolo per la storia biancoceleste, un nome che rimarrà sempre nella mente dei tifosi. Simone Inzaghi ha voluto fortemente che uno dei suoi pilastri prolungasse il contratto ed ha ottenuto ciò che voleva. Il ritorno in Svizzera per ora è rimandato. Il rinnovo è praticamente fatto e la firma, come riporta La Repubblica, arriverà nei prossimi giorni. Senad Lulic vestirà la maglia biancoceleste fino al 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.