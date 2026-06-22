SEO da Zero a Cento: la guida per far trovare la tua azienda su Google

Hai un sito web, ma Google non lo mostra a nessuno. Hai un’attività che funziona, ma online nessuno ti trova. È un problema che accomuna migliaia di piccole imprese italiane e da oggi c’è una risposta concreta.

SEO da Zero a Cento: la guida che insegna agli imprenditori a non essere invisibili su Google

È disponibile su Amazon Kindle “SEO da Zero a Cento: Guida pratica per far trovare la tua azienda su Google senza sprecare soldi”, il nuovo ebook di Arianna Botticelli, editor e specialista SEO/SEM con oltre dieci anni di esperienza nella gestione di pubblicazioni editoriali digitali.

Un manuale pensato non per i tecnici, ma per imprenditori, professionisti e artigiani che vogliono capire davvero come funziona Google e come sfruttarlo per portare clienti, senza budget da agenzia e senza perdersi in tecnicismi inutili.

Cosa contiene il libro

In otto capitoli, la guida accompagna il lettore dalla comprensione dell’algoritmo di Google fino alla costruzione di un piano d’azione operativo in 30 giorni. Tra gli argomenti affrontati: come scegliere le parole chiave giuste per la propria attività e zona geografica, cosa correggere immediatamente sul sito per smettere di essere invisibili, come ottimizzare il profilo Google Business, come produrre contenuti che portano clienti reali e non solo visite, e come leggere i dati di Google Search Console senza un dottorato in informatica.

Un capitolo è dedicato anche a link e autorevolezza, uno degli aspetti più fraintesi della SEO, con un approccio pratico e privo di scorciatoie rischiose.

Chi è Arianna Botticelli

Arianna Botticelli è editor e direttore SEO/SEM di lazionews.eu, con un’esperienza decennale nella gestione di testate digitali e nel posizionamento organico su Google. “SEO da Zero a Cento” nasce dalla pratica quotidiana sul campo, non dalla teoria: ogni capitolo rispecchia problemi reali e soluzioni verificate.

Come acquistarlo

L’ebook è disponibile su Amazon.it al prezzo di €4,99 in formato Kindle, compatibile con smartphone, tablet e PC tramite l’app gratuita Kindle.

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