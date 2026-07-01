INTERVISTE
Sepe: “Gila sarebbe felicissimo di andare al Napoli, ama la città”
Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss si è espresso l’ex portiere della Lazio Luigi Sepe sul possibile trasferimento di Gila al Napoli e sull’amore che il difensore spagnolo ha per la città partenopea: ecco le sue parole.
Leggi anche: Bisignani: “Non so se qualcuno vuole la Lazio, ma la protesta piegherà Lotito”
Le parole di Sepe nell’intervista su Gila al Napoli
“Gila per il Napoli sarebbe un grandissimo colpo sia per l’attuale rosa sia in prospettiva. È giovane, fortissimo e conosco bene le sue qualità. Mi auguro davvero che possa arrivare a Napoli. L’ho portato in giro per Napoli quando venne con la sua compagna. Ama la città e sarebbe felicissimo di trasferirsi“.
Redazione Lazionews.eu
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO9 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
La Lazio fissa il prezzo di Gila: il Napoli prepara l’assalto
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Provedel-Inter: manca il via libera di Lotito per la cessione
-
NOTIZIE7 ore ago
Artistico fa gola a tutti: il Verona balza il pole