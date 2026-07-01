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INTERVISTE

Sepe: “Gila sarebbe felicissimo di andare al Napoli, ama la città”

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2 ore ago

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Sepe intervista Gila Napoli

Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss si è espresso l’ex portiere della Lazio Luigi Sepe sul possibile trasferimento di Gila al Napoli e sull’amore che il difensore spagnolo ha per la città partenopea: ecco le sue parole.

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Le parole di Sepe nell’intervista su Gila al Napoli

Gila per il Napoli sarebbe un grandissimo colpo sia per l’attuale rosa sia in prospettiva. È giovane, fortissimo e conosco bene le sue qualità. Mi auguro davvero che possa arrivare a Napoli. L’ho portato in giro per Napoli quando venne con la sua compagna. Ama la città e sarebbe felicissimo di trasferirsi“.

Redazione Lazionews.eu
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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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