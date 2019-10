MILINKOVIC SERBIA NAZIONALE – Dopo Luis Alberto, anche per Milinkovic Savic è tempo di riprendersi la Nazionale. Il serbo – fresco di rinnovo a sorpresa con la Lazio – infatti è stato inserito dal ct Tumbaković nella lista dei convocati per le gare contro il Paraguay – amichevole in programma il 10 ottobre – e la Lituania, determinante per l’accesso agli Europei 2020.