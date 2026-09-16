INTERVISTE
Aldo Serena: “Il metodo Orsato ha dato una svolta alla Serie A. Lazio? Possibile mina vagante”
Aldo Serena ha concesso un’intervista ai microfoni di Libero, nella quale ha parlato del nuovo metodo arbitrale della gestione Orsato in Serie A, soffermandosi poi su alcuni club tra i quali la Lazio.
Leggi Anche: Probabili formazioni Venezia Lazio: Gattuso tra dubbi e certezze
Le parole di Serena sulla Serie A e la Lazio
“Le sensazioni sono positive, il gioco mi sembra più veloce e più inglese. A parte qualche partita brutta, come Napoli-Bologna. Il metodo arbitrale Orsato mi convince molto, ha dato una svolta al gioco evitando deleterie perdite di tempo in attesa di decisioni esterne a volte cervellotiche.”
“Il Como può arrivare in alto e prevedo la Lazio come mina vagante della Serie A. De Laureniis invece ha speso poco sul mercato e affidato ad Allegri una rosa, quella del Napoli, forse non a fine ciclo ma logora. Max dovrà gestirla. Chi mi ha impressionato? Romano del Cagliari, piedi da grande centrocampista e ottimo futuro. Credo che Mancini sia stato colpito anche da Cisse, altro prossimo titolare azzurro”.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI15 ore ago
Cataldi, panchina simbolica con il Milan: il regista ha bisogno di tempo
-
NOTIZIE6 ore ago
Nuovo appuntamento per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
CALCIOMERCATO LAZIO12 ore ago
Icardi, avanza l’ipotesi inglese: una big su di lui