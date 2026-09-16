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INTERVISTE

Aldo Serena: “Il metodo Orsato ha dato una svolta alla Serie A. Lazio? Possibile mina vagante”

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3 ore ago

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I giocatori della Lazio festeggiano un gol segnato Lazionews.eu

Aldo Serena ha concesso un’intervista ai microfoni di Libero, nella quale ha parlato del nuovo metodo arbitrale della gestione Orsato in Serie A, soffermandosi poi su alcuni club tra i quali la Lazio.

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Le parole di Serena sulla Serie A e la Lazio

“Le sensazioni sono positive, il gioco mi sembra più veloce e più inglese. A parte qualche partita brutta, come Napoli-Bologna. Il metodo arbitrale Orsato mi convince molto, ha dato una svolta al gioco evitando deleterie perdite di tempo in attesa di decisioni esterne a volte cervellotiche.”

“Il Como può arrivare in alto e prevedo la Lazio come mina vagante della Serie A. De Laureniis invece ha speso poco sul mercato e affidato ad Allegri una rosa, quella del Napoli, forse non a fine ciclo ma logora. Max dovrà gestirla. Chi mi ha impressionato? Romano del Cagliari, piedi da grande centrocampista e ottimo futuro. Credo che Mancini sia stato colpito anche da Cisse, altro prossimo titolare azzurro”.

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