SERENA LAZIO INTER – Ha giocato con le quattro squadre dell’asse Milano-Torino, ha vinto 4 scudetti e si è laureato capocannoniere della Serie A con l’Inter nel 1988-89. Aldo Serena, autore di 85 gol in A in carriera, ha parlato al Corriere dello Sport in vista del big match tra la Lazio e l’undici di Antonio Conte.

Serena su Immobile-Caicedo

“Se Lautaro e Lukaku sono codificati dai movimenti che Conte prova in continuazione, Immobile invece è un grande attaccante che vive d’istinto. Non può essere imbrigliato in uno schema. Ha potenza e forza, nei 30-40 metri è imbattibile. Fossi Ciro vorrei Correa come partner, ha il passaggio dentro e qualità superiori”.

Lotta scudetto

“Lazio-Inter sarà vissuta come una finale. Nel pomeriggio la Juve giocherà con il Brescia: se vince, Lazio e Inter non potranno permettersi passi falsi. La Juve resta favorita per lo scudetto, la Lazio però è matura. Mi piace pensare che la lotta rimarrà incerta fino alla fine”.

