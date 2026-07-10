Sergi Dominguez, Lazio bloccata: c’è ancora distanza con la Dinamo Zagabria

Tra contratti in scadenza e possibili addii, la Lazio deve necessariamente iniziare a programmare il prossimo calciomercato: per la difesa spunta il nome di Sergi Domínguez della Dinamo Zagabria. Tutti gli aggiornamenti:

Leggi anche: Largo ai giovani: per la difesa piace Unyay del Galatasaray, servono 6 milioni

Calciomercato Lazio, spunta il nome di Sergi Domínguez della Dinamo Zagabria

AGGIORNAMENTO 10 LUGLIO – Secondo quanto riportato dal CdS nella sua edizione odierna, c’è ancora distanza tra la Lazio e la Dinamo Zagabria per arrivare a Sergi Dominguez. I croati chiedono 15 milioni di euro, e possono scendere al massimo a 12-13 mln visto che devono il 20% di rivendita al Barcellona. I biancocelesti arrivano a 10, forse con i bonus, lavorando sulla formula del prestito e del riscatto.

AGGIORNAMENTO 9 LUGLIO – Come riportato da il Messaggero, il direttore sportivo Fabiani, è atterrato a Spalato per trattare con i dirigenti della Dinamo Zagabria. Alla Lazio serve un difensore con molta urgenza e l’obiettivo è quello di assicurarsi il classe 2005 Sergi Dominguez in tempi brevi e sotto i 10 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO 8 LUGLIO ORE 10.18 – Secondo quanto affermato da Il Messaggero la Lazio avrebbe fatto una prima offerta concreta per aggiudicarsi il talento della Dinamo Zagabria Sergi Dominguez. Per il quotidiano la Lazio avrebbe proposto 10 milioni di euro e in caso il club croato non dovesse accettare ci sarebbe la possibilità di una virata immediata su altri obiettivi.

AGGIORNAMENTO 8 LUGLIO – Il grande obiettivo per la difesa della Lazio è Sergi Dominguez. Come riportato anche da Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, non sarebbe da escludere un blitz in Croazia per accelerare e provare a chiudere l’operazione. Tra domanda e offerta però c’è ancora differenza: la Lazio spera di chiudere tra i 10 e gli 11 milioni di euro mentre la richiesta della Dinamo è di 15, in virtù del 20% sulla futura rivendita che spetta al Barcellona. La principale alternativa è rappresentata da Comuzzo della Fiorentina, ma ad oggi i viola non hanno aperto al prestito.

AGGIORNAMENTO 7 LUGLIO – Stretta della Lazio per Dominguez. Come riportato da Gianluca Di Marzio, possibile blitz del club biancoceleste nei prossimi giorni per chiudere l’operazione. Effetto domino avviato dopo la cessione di Gila.

AGGIORNAMENTO 5 LUGLIO – Il presidente della Dinamo Zagabria, Zvonimir Boban, alza il prezzo per Sergi Dominguez. Secondo quanto riferito dal CdS nella sua edizione odierna, il costo del cartellino fissato dal club croato sarebbe lievitato fino ai 15 milioni di euro. Dietro tale scelta, però, c’è una motivazione ben precisa. Quando il club acquistò il difensore dal Barcellona per 1,2 mln, nell’accordo inserì anche una clausola che garantiva ai catalani il 20% sulla futura rivendita. Ecco perché Boban, quindi, sta cercando di alzare il prezzo.

AGGIORNAMENTO 4 LUGLIO – Con Romagnoli e Gila che lasceranno la Lazio, è chiaro che la dirigenza deve intervenire con innesti in difesa. Secondo quanto rivelato dal CdS nella sua edizione odierna, il club biancoceleste sarebbe tornato alla carica per Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti, ma per strapparlo dalla Croazia servirebbero non meno di 10 milioni di euro. La cifra è considerevole, ma non proibitiva, soprattutto alla luce delle imminenti cessioni che ci saranno.

AGGIORNAMENTO 26 GIUGNO – La Lazio resta forte su Dominguez, che a detta del Corriere dello Sport potrebbe avere un ruolo da titolare, accanto a Provstgaard, ritenuto pronto per diventare titolare, nella linea a 4 di Gattuso. Si tratterebbe di una linea giovane, che avrebbe un certo bisogno di fare esperienza e costruire affiatamento, ma potrebbe serrare le linee biancocelesti per molti anni. Qualora saltasse lo spagnolo, il piano B è Arnau Martinez del Girona. Il piano C, invece, risponde al nome di Diego Coppola del Brighton. Perché il mercato decolli, però, la partenza di Alessio Romagnoli non sarà sufficiente. Occorrerà l’addio anche di uno tra Gila, Lazzari, Provedel, Pellegrini e/o Cancellieri.

AGGIORNAMENTO 23 GIUGNO – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria è il primo obiettivo in difesa per il post Gila, ma per arrivarci la Lazio deve sborsare circa 10 milioni di euro. La valutazione iniziale era di 15, si è abbassata leggermente ma il club croato punta a venderlo bene dopo appena un anno dal suo arrivo. Scuola Barcellona, piede educato, destro naturale, ben piazzato fisicamente con i suoi 191 cm di altezza e bravo nelle letture. Dalla sua ha anche la giovane età, appena 21 anni.

AGGIORNAMENTO 21 GIUGNO – Il profilo di Sergi Dominguez sarebbe molto apprezzato dal Tottenham. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, anche gli Spurs starebbero monitorando con attenzione l’obiettivo della Lazio. Tuttavia per il club londinese non sarebbe una priorità. E’ da poco arrivato a parametro zero Marcos Senesi e il grande obiettivo ora è Sandro Tonali. La Lazio dal canto suo potrebbe affondare il colpo solo effettuando prima delle cessioni. La richiesta della Dinamo Zagabria per il classe 2005 è di 11-12 milioni più bonus.

AGGIORNAMENTO 19 GIUGNO – La cifra richiesta dalla Dinamo Zagabria per lasciar partire il centrale classe 2005 si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro secondo quanto riportato da Sky Sport. Sarebbe un investimento importante che la Lazio potrebbe ipotizzare esclusivamente dopo aver chiuso i primi colpi in uscita.

AGGIORNAMENTO 14 GIUGNO – 10 milioni di euro, questa la cifra che serve per Sergi Dominguez, riporta il Corriere dello Sport. Uno scoglio al momento difficile da sormontare per la Lazio, alle prese con il vincolo del mercato a saldo zero. Servirà quantomeno un’uscita della stessa cifra per poter pensare di sferrare il colpo.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO – Si sta scaldando, e non poco, la trattativa per il difensore. Secondo Alfredo Pedullà, mentre la Lazio continua a interlocuire con l’agente del classe 2005, anche gli Spurs avrebbero contattato l’entourage dello spagnolo. La squadra di De Zerbi vuole rinforzi dopo essersi salvata per un soffio e vorrebbe partire dal miglioramento della propria linea difensiva. L’offerta avanzata alla Dinamo Zagabria, sarebbe già più elevata, in partenza, rispetto a quella messa sul tavolo dai biancocelesti.

AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO – Prima La Repubblica poi La Gazzetta dello Sport hanno dato per chiuso il colpo Sergi Dominguez alla Lazio. In realtà, secondo quanto affermato oggi dal Corriere dello Sport, da Formello non danno l’affare per fatto. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

AGGIORNAMENTO 30 MAGGIO – Come confermato dal Corriere dello Sport, la Lazio tiene sempre sotto una grande lente Sergi Dominguez, difensore della Dinamo Zagabria. E’ tra gli osservati speciali del Ds Fabiani e, come evidenziato nella giornata di ieri da La Gazzetta dello Sport, pare sia già stato acquistato per una cifra che si avvicina ai 3 milioni di euro. Difensore possente, di 191 cm, di piede destro e anche lui perfettamente compatibile con la filosofia “verde” portata avanti dal club.

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio avrebbe acquistato Sergi Dominguez per una cifra intorno ai tre milioni di euro. L’annuncio dovrebbe arrivare nei primi giorni di luglio

Dominguez è un centrale difensivo moderno, alto 191 cm e dotato di una massiccia struttura fisica. È destro e ha sviluppato anche una buona abilità in fase di costruzione, a La Masia, oltre a importanti doti di leadership. È stato capitano nelle formazioni giovanili blaugrana.

Trasfermarkt.it lo valuta intorno ai 9 milioni di euro, ma i biancocelesti hanno chiuso per circa un terzo. La cifra esatta sarà verosimilmente comunicata a luglio, quando si aprirà ufficialmente il mercato. Quello di Dominguez appare un colpo importante, specie per il futuro: è un ulteriore tassello per dare luce a una retroguardia giovane e costruire valore nel corso degli anni.

AGGIORNAMENTO 25 MAGGIO – A prescindere dalla permanenza o meno di Gila, sembra che la difesa della Lazio avrà uno spagnolo in più. Secondo quanto affermato da La Repubblica questa mattina, Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria sarà il secondo rinforzo dopo Pedraza con quest’ultimo che arriverà a parametro zero tra circa un mese. Dominguez è cresciuto calcisticamente nel Barcellona anche se la maggior parte delle presenze le ha accumulate nella squadra B dei catalani mentre dal suo arrivo in Croazia ha totalizzato 29 presenze e 2 reti.

AGGIORNAMENTO 3 MAGGIO – Come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, potrebbe essere Sergi Dominguez il rinforzo in difesa per il prossimo calciomercato estivo della Lazio. Attualmente alla Dinamo Zagabria, in Croazia, il valore del cartellino si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro. Con Gila e Romagnoli in dubbio per il futuro, il difensore spagnolo potrebbe rappresentare un’alternativa.

AGGIORNAMENTO 1 MAGGIO – Come scritto dal quotidiano La Repubblica, il difensore spagnolo Sergi Dominguez – attualmente alla Dinamo Zagabria – sarebbe nei radar della Lazio per il dopo Gila. Il valore del calciatore si aggirerebbe attorno ai 3/5 di euro, cifra tutto sommato abbordabile per le casse del club capitolino.

AGGIORNAMENTO 26 APRILE – Il Corriere dello Sport questa mattina torna a fare il nome di Sergi Dominguez per la difesa della Lazio. Il difensore è cresciuto nella cantera del Barcellona e oggi milita tra le fila della Dinamo Zagabria che per cederlo chiede circa 10 milioni di euro, praticamente il triplo di quanto è stato pagato. Alto 191 centimetri e di piede destro, in Italia lo spagnolo sarebbe seguito anche dal Napoli. In questa stagione in 38 gare ha segnato due reti e fornito 3 assist ai compagni.

Come riportato oggi da La Repubblica, il centrale spagnolo classe 2005 è finito nel mirino della Lazio. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, la valutazione di Domínguez da parte della Dinamo Zagabria si aggirerebbe attorno agli 8-10 milioni di euro.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP