LAZIO BOLOGNA ANNIVERSARIO – Il 6 ottobre del 1929 si giocò la prima partita della Serie A per come la conosciamo oggi. Sono passati 90 anni da quel giorno, ma coincidenza vuole che il match che vide impegnata la Lazio fu proprio contro il Bologna. I rossoblu, all’epoca, erano i campioni d’Italia uscenti quindi non proprio una gara semplice per i biancocelesti che invece si imposero inaspettatamente con un secco 3 a 0. Le cronache del tempo riportano: “I rossoblu iniziano brillantemente, ma poi vanno affievolendosi”, e poi: “Gli azzurri assalgono gli avversari con un impeto che manda in visibilio gli spettatori paganti.” La vittoria venne raggiunta grazie alle reti di Spivach, Reir e Pastore.