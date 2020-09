Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A CORONAVIRUS LOTITO – Nella giornata di ieri si è tenuta l’Assemblea di Lega all’Hotel Hilton di Milano. Alla riunione, nella quale si è discusso principalmente dei diritti tv, erano presenti vari dirigenti e presidenti delle società di calcio di Serie A. Tra questi ha presenziato all’evento anche Aurelio De Laurentiis, risultato oggi positivo al tampone del Coronavirus. La notizia ha fatto attivare tutte le norme di sicurezza del caso. Tutti i presenti alla riunione, Claudio Lotito compreso, dovranno quindi sottoporsi al tampone per scongiurare ogni dubbio di contagio. La Lega Serie A, inoltre, con un comunicato ufficiale, suggerisce “a tutte le persone che hanno partecipato alla riunione di attenersi a un rigoroso distanziamento sociale e di astenersi per quanto possibile dal presentarsi sui luoghi di lavoro finché l’ATS non avrà assunto le proprie determinazioni“.

