NOTIZIE
Serie A, anticipi e posticipi dalla 6^ alla 12^ giornata: ecco quando gioca la Lazio
La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata di campionato, ecco quando gioca la Lazio.
Leggi Anche: Luca Pellegrini verso la Turchia? L’esclusione dalla lista potrebbe accelerare l’uscita
Tutti gli anticipi ed i posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata di Serie A
GIORNATA 6
Genoa-Fiorentina Sabato 10/10 ore 15:00 (DAZN)
Inter-Parma Sabato 10/10 ore 18:00 (DAZN)
Napoli-Frosinone Sabato 10/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Como-Roma Domenica 11/10 ore 12:30 (DAZN)
Lazio-Monza Domenica 11/10 ore 15:00 (DAZN)
Lecce-Bologna Domenica 11/10 ore 15:00 (DAZN)
Sassuolo-Milan Domenica 11/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)
Cagliari-Juventus Domenica 11/10 ore 20:45 (DAZN)
Atalanta-Venezia Lunedì 12/10 ore 18:30 (DAZN)
Torino-Udinese Lunedì 12/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
GIORNATA 7
Frosinone-Sassuolo Venerdì 16/10 ore 18:30 (DAZN)
Monza-Cagliari Venerdì 16/10 ore 20:45 (DAZN)
Venezia-Napoli Sabato 17/10 ore 15:00 (DAZN)
Bologna-Inter Sabato 17/10 ore 18:00 (DAZN)
Roma-Genoa Sabato 17/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Udinese-Lecce Domenica 18/10 ore 12:30 (DAZN)
Fiorentina-Como Domenica 18/10 ore 15:00 (DAZN)
Milan-Atalanta Domenica 18/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)
Juventus-Lazio Domenica 18/10 ore 20:45 (DAZN)
Parma-Torino Lunedì 19/10 ore 20:45 (DAZN)
GIORNATA 8
Cagliari-Bologna Venerdì 23/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Como-Sassuolo Sabato 24/10 ore 15:00 (DAZN)
Torino-Monza Sabato 24/10 ore 15:00 (DAZN)
Napoli-Roma Sabato 24/10 ore 18:00 (DAZN)
Lazio-Parma Sabato 24/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Inter-Fiorentina Domenica 25/10 ore 12:30 (DAZN)
Atalanta-Frosinone Domenica 25/10 ore 15:00 (DAZN)
Genoa-Venezia Domenica 25/10 ore 15:00 (DAZN)
Lecce-Juventus Domenica 25/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)
Udinese-Milan Domenica 25/10 ore 20:45 (DAZN)
GIORNATA 9
Sassuolo-Lazio Martedì 27/10 ore 18:30 (DAZN)
Roma-Cagliari Martedì 27/10 ore 20:45 (DAZN)
Torino-Como Martedì 27/10 ore 2:45 (DAZN/Sky)
Milan-Bologna Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN)
Parma-Udinese Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN)
Venezia-Inter Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN/Sky)
Genoa-Juventus Mercoledì 28/10 ore 20:45 (DAZN)
Monza-Napoli Mercoledì 28/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Frosinone-Lecce Giovedì 29/10 ore 18:30 (DAZN)
Fiorentina-Atalanta Giovedì 29/10 ore 20:45 (DAZN)
GIORNATA 10
Bologna-Monza Sabato 31/10 ore 15:00 (DAZN)
Udinese-Roma Sabato 31/10 ore 18:00 (DAZN)
Milan-Inter Sabato 31/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Como-Venezia Domenica 1/11 ore 12:30 (DAZN)
Frosinone-Torino Domenica 1/11 ore 15:00 (DAZN)
Lazio-Cagliari Domenica 1/11 ore 15:00 (DAZN)
Lecce-Genoa Domenica 1/11 ore 18:00 (DAZN/Sky)
Juventus-Napoli Domenica 1/11 ore 20:45 (DAZN)
Sassuolo-Fiorentina Lunedì 2/11 ore 18:30 (DAZN/Sky)
Atalanta-Parma Lunedì 2/11 ore 20:45 (DAZN)
GIORNATA 11
Torino-Lecce Venerdì 6/11 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Cagliari-Frosinone Sabato 7/11 ore 15:00 (DAZN)
Venezia-Udinese Sabato 7/11 ore 15:00 (DAZN)
Parma-Bologna Sabato 7/11 ore 18:00 (DAZN)
Roma-Sassuolo Sabato 7/11 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Napoli-Lazio Domenica 8/11 ore 12:30 (DAZN)
Genoa-Milan Domenica 8/11 ore 15:00 (DAZN)
Monza-Atalanta Domenica 8/11 ore 15:00 (DAZN)
Inter-Como Domenica 8/11 ore 18:00 (DAZN/Sky)
Fiorentina-Juventus Domenica 8/11 ore 20:45 (DAZN)
GIORNATA 12
Como-Cagliari Sabato 21/11 ore 15:00 (DAZN)
Lazio-Lecce Sabato 21/11 ore 15:00 (DAZN)
Parma-Roma Sabato 21/11 ore 18:00 (DAZN)
Napoli-Torino Sabato 21/11 ore 20:45 (DAZN/Sky)
Sassuolo-Genoa Domenica 22/11 ore 12:30 (DAZN)
Milan-Frosinone Domenica 22/11 ore 15:00 (DAZN)
Bologna-Udinese Domenica 22/11 ore 18:00 (DAZN/Sky)
Atalanta-Inter Domenica 22/11 ore 20:45 (DAZN)
Monza-Frosinone Lunedì 23/11 ore 18:30 (DAZN)
Juventus-Venezia Lunedì 23/11 ore 20:45 (DAZN/Sky)
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
|Como
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
|12
|Cagliari
|3
|2
|13
|Lecce
|3
|2
|14
|Torino
|0
|2
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|2
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Telenovela finita, Romagnoli va all’Al-Sadd: i dettagli del trasferimento
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Guai per Cataldi, lo stop si allunga: ecco quando rientrerà in gruppo
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Sergi Dominguez resta a Zagabria: rifiutata l’Arabia Saudita