Serie A, anticipi e posticipi dalla 6^ alla 12^ giornata: ecco quando gioca la Lazio

La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata di campionato, ecco quando gioca la Lazio.

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Tutti gli anticipi ed i posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata di Serie A

GIORNATA 6

Genoa-Fiorentina Sabato 10/10 ore 15:00 (DAZN)

Inter-Parma Sabato 10/10 ore 18:00 (DAZN)

Napoli-Frosinone Sabato 10/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)

Como-Roma Domenica 11/10 ore 12:30 (DAZN)

Lazio-Monza Domenica 11/10 ore 15:00 (DAZN)

Lecce-Bologna Domenica 11/10 ore 15:00 (DAZN)

Sassuolo-Milan Domenica 11/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)

Cagliari-Juventus Domenica 11/10 ore 20:45 (DAZN)

Atalanta-Venezia Lunedì 12/10 ore 18:30 (DAZN)

Torino-Udinese Lunedì 12/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)

GIORNATA 7

Frosinone-Sassuolo Venerdì 16/10 ore 18:30 (DAZN)

Monza-Cagliari Venerdì 16/10 ore 20:45 (DAZN)

Venezia-Napoli Sabato 17/10 ore 15:00 (DAZN)

Bologna-Inter Sabato 17/10 ore 18:00 (DAZN)

Roma-Genoa Sabato 17/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)

Udinese-Lecce Domenica 18/10 ore 12:30 (DAZN)

Fiorentina-Como Domenica 18/10 ore 15:00 (DAZN)

Milan-Atalanta Domenica 18/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)

Juventus-Lazio Domenica 18/10 ore 20:45 (DAZN)

Parma-Torino Lunedì 19/10 ore 20:45 (DAZN)

GIORNATA 8

Cagliari-Bologna Venerdì 23/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)

Como-Sassuolo Sabato 24/10 ore 15:00 (DAZN)

Torino-Monza Sabato 24/10 ore 15:00 (DAZN)

Napoli-Roma Sabato 24/10 ore 18:00 (DAZN)

Lazio-Parma Sabato 24/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)

Inter-Fiorentina Domenica 25/10 ore 12:30 (DAZN)

Atalanta-Frosinone Domenica 25/10 ore 15:00 (DAZN)

Genoa-Venezia Domenica 25/10 ore 15:00 (DAZN)

Lecce-Juventus Domenica 25/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)

Udinese-Milan Domenica 25/10 ore 20:45 (DAZN)

GIORNATA 9

Sassuolo-Lazio Martedì 27/10 ore 18:30 (DAZN)

Roma-Cagliari Martedì 27/10 ore 20:45 (DAZN)

Torino-Como Martedì 27/10 ore 2:45 (DAZN/Sky)

Milan-Bologna Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN)

Parma-Udinese Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN)

Venezia-Inter Mercoledì 28/10 ore 18:30 (DAZN/Sky)

Genoa-Juventus Mercoledì 28/10 ore 20:45 (DAZN)

Monza-Napoli Mercoledì 28/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)

Frosinone-Lecce Giovedì 29/10 ore 18:30 (DAZN)

Fiorentina-Atalanta Giovedì 29/10 ore 20:45 (DAZN)

GIORNATA 10

Bologna-Monza Sabato 31/10 ore 15:00 (DAZN)

Udinese-Roma Sabato 31/10 ore 18:00 (DAZN)

Milan-Inter Sabato 31/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)

Como-Venezia Domenica 1/11 ore 12:30 (DAZN)

Frosinone-Torino Domenica 1/11 ore 15:00 (DAZN)

Lazio-Cagliari Domenica 1/11 ore 15:00 (DAZN)

Lecce-Genoa Domenica 1/11 ore 18:00 (DAZN/Sky)

Juventus-Napoli Domenica 1/11 ore 20:45 (DAZN)

Sassuolo-Fiorentina Lunedì 2/11 ore 18:30 (DAZN/Sky)

Atalanta-Parma Lunedì 2/11 ore 20:45 (DAZN)

GIORNATA 11

Torino-Lecce Venerdì 6/11 ore 20:45 (DAZN/Sky)

Cagliari-Frosinone Sabato 7/11 ore 15:00 (DAZN)

Venezia-Udinese Sabato 7/11 ore 15:00 (DAZN)

Parma-Bologna Sabato 7/11 ore 18:00 (DAZN)

Roma-Sassuolo Sabato 7/11 ore 20:45 (DAZN/Sky)

Napoli-Lazio Domenica 8/11 ore 12:30 (DAZN)

Genoa-Milan Domenica 8/11 ore 15:00 (DAZN)

Monza-Atalanta Domenica 8/11 ore 15:00 (DAZN)

Inter-Como Domenica 8/11 ore 18:00 (DAZN/Sky)

Fiorentina-Juventus Domenica 8/11 ore 20:45 (DAZN)

GIORNATA 12

Como-Cagliari Sabato 21/11 ore 15:00 (DAZN)

Lazio-Lecce Sabato 21/11 ore 15:00 (DAZN)

Parma-Roma Sabato 21/11 ore 18:00 (DAZN)

Napoli-Torino Sabato 21/11 ore 20:45 (DAZN/Sky)

Sassuolo-Genoa Domenica 22/11 ore 12:30 (DAZN)

Milan-Frosinone Domenica 22/11 ore 15:00 (DAZN)

Bologna-Udinese Domenica 22/11 ore 18:00 (DAZN/Sky)

Atalanta-Inter Domenica 22/11 ore 20:45 (DAZN)

Monza-Frosinone Lunedì 23/11 ore 18:30 (DAZN)

Juventus-Venezia Lunedì 23/11 ore 20:45 (DAZN/Sky)

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