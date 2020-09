Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A SMART TIFO – La Serie A è ripartita a porte chiuse, così come si era conclusa, a causa del Covid-19. Nelle ultime ore, però, è stata resa ufficiale la possibilità di far accedere 1000 persone all’interno degli impianti. Manca ancora però la possibilità di far tornare le gradinate gremite di gente. Ma le iniziative delle società non mancano.

Le iniziative

I sostenitori di Roma e Lazio per far sentire il proprio supporto alla squadra hanno appeso dei cartelloni in posti strategici della città. Nel caso dei biancocelesti, per l’amichevole contro il Benevento ci sono stati raduni. Inoltre, come riporta Il Messaggero, su Spotufy sarà possibile scaricare i cori della Nord per godersi ‘So già du ore’ direttamente dalla propria abitazione. Ci sarà anche la possibilità di ricreare a casa il clima dello stadio: si dovrà solamente selezionare la play-list con tutti i cori.

