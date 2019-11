Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A BRESCIA ATALANTA – Il 14esimo turno di Serie A si apre con il derby Brescia-Atalanta. I bergamaschi si sono imposti sulle rondinelle per 3-0, grazie alla doppietta di Pasalic (26’ e 61’) e alla rete di Ilicic (92’). Grazie a questa vittoria gli uomini di Gasperini si portano così a 25 punti in classifica, a -2 dalla Lazio terza ma con una gara in più rispetto ai capitolini. La squadra di Grosso rimane ferma all’ultimo posto a quota 7.