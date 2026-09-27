Serie A, addio a sorpesa: Cuesta e il Parma si separano

Carlos Cuesta non è più l’allenatore del Parma, il giovanissimo tecnico spagnolo e la società gialloblù hanno scelto di dividere i loro percorsi: in Serie A si cerca ora un nuovo allenatore.

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Parma, Cuesta sollevato dall’incarico: l’annuncio del club

Attraverso questo annuncio il Parma ha reso nota la separazione con mister Cuesta: “A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo”.

Nuovo allenatore Parma

Il Parma dovrà dunque mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore. I prossimi allenamenti saranno svolti dallo staff tecnico dello spagnolo ma per il ritorno in campionato, ci sarà il Monza ad attenderli, sarà bene aver già trovato un nuovo tecnico. Tra i nomi italiani in pole position c’è quello di Davide Nicola, mentre tra gli stranieri ben noti in Serie A figura quello di Igor Tudor.

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