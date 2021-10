Serie A, Dal Pino: “Le infrastrutture sono fondamentali, lavoriamo insieme per raggiungere i nostri obbiettivi”

- Advertisement -

LEGA DAL PINO SERIE A – Il calcio italiano da 5 anni a questa parte è cresciuto notevolmente. Non solo è migliorata la qualità delle squadre pretendenti al titolo, ma anche la nostra Nazionale, insieme agli stadi e ai centri sportivi, ha fatto un grande passo in avanti. Nonostante questo si pensa sempre a come rendere migliore il nostro calcio, e infatti al Festival dello Sport di Trento è intervenuto il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Molti sono stati i temi toccati dall’imprenditore milanese, tra cui anche quello riguardo òe infrastrutture italiane.

Le parole di Dal Pino

“Le infrastrutture sono fondamentali per colmare gap italiano. In questo anno e mezzo c’è una condivisone interna ai club su cosa serve, ora dobbiamo passare a una fase di esecuzione e valorizzazione del brand su scala internazionale, lavorare su contenuti, portare calcio italiano in giro per il mondo. Abbiamo un vantaggio su altri paesi per il numero e la grandezza dei club. Dobbiamo lavorare assieme per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

