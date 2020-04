Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – La pandemia di Coronavirus sembra aver rallentato la sua marcia. I dati delle ultime 24 ore parlano di una diminuzione dei ricoverati e dei contagiati. Ancora abbastanza alto, invece, il numero dei decessi. Con questo scenario in costante miglioramento, le ipotesi di riapertura della Serie A si fanno sempre più consistenti. In serata la FIGC ha deciso di prolungare i termini di scadenza della Serie A dal 30 giugno al 2 agosto. I segnali per una ripresa dei giochi sono confortanti.

Casa Lazio

Con la finestra estiva di calciomercato alle porte e la qualificazione alla Champions ormai in tasca, la Lazio comincia a fare sul serio per ampliare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Tare sta pensando al colpaccio Mario Götze. Il talento tedesco in forza al Borussia Dortmund è in scadenza di contratto e la dirigenza biancoceleste vorrebbe tentare l’affondo per regalare a Inzaghi un calciatore di livello mondiale. Sul taccuino del DS delle aquile è finito anche Luis Suarez del Zaragoza. L’attaccante, di proprietà del Watford, in una diretta Instagram ha confermato l’interesse da parte di Tare. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’agente di Ciro Immobile ha rassicurato i tifosi della Lazio. Se qualcuno volesse strappare il capocannoniere del campionato ai biancocelesti, dovrà prima passare dal presidente Lotito…

