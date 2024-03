Serie A, Frosinone -Lazio: 2-3 Torna a vincere la Lazio con un Super Castellanos

Tempo di lettura: 5 minuti

FROSINONE LAZIO SERIE A 2023 2024 - Dopo la sconfitta contro l'Udinese e le dimissioni di Sarri, la Lazio riparte dal campionato. I biancocelesti, infatti, se la vedranno contro il Frosinone di Di Francesco, squadra che attualmente lotta per la zona retrocessione visiti i risultati delle altre squadre. Di seguito la cronaca live e il tabellino della partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A.

Serie A, Frosinone - Lazio: la cronaca del match

Secondo Tempo

99'- Triplice fischio allo Stirpe torna a vincere la Lazio

99'- Daichi Kamada gioca palla in area sui piedi di Taty Castellanos (Lazio) che non trova però la porta. Il suo tiro termina alle stelle. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Frosinone.

95'- Ci prova ancora Castellanos che viene servito in area da Isaksen ma il tiro dell'argentino viene stoppato da un grande recupero di Soulè

93'- Splendido passaggio Kamada per Guendouzi, ma l'azione viene interrotta da Turati che esce bene dai pali per raccogliere la sfera.

91'- AMMONIZIONE LAZIO, Cartellino per Castellanos, fallo al limite per il Frosinone

90'- Concessi 8 minuti di recupero

90'- DOPPIO CAMBIO FROSINONE, Escono Cheddira e Brescianini ed entrano Reinier e Cuni

89'- Occasione Lazio, Kamada recupera il pallone Luis Alberto serve Lazzari in profondità che tenta il tiro palla che termina larga

89'- Parata di Mandas su Valeri che si era preparato bene il tiro anche deviato.

88'- CAMBIO LAZIO, entra Kamada ed esce Zaccagni

85'- Prova la ripartenza la Lazio con Lazzari, ma il terzino biancoceleste commette fallo su Okoli

88'- AMMONIZIONE LAZIO, Giallo per Lazzari che blocca la ripartenza in contropiede di Seck

83'-CAMBIO LAZIO, Entra Isaksen ed Felipe Anderson

82'- MIRACOLO DI TURATI SU LUIS ALBERTO, Grande lavoro di Felipe Anderso e Castellanos che recuperano palla in fase offensiva, l'argentino serve lo spagnolo che piazza il pallone Turati dice no

80'- DOPPIO CAMBIO FROSINONE, Entrano Valeri e Kajo Joge, ed escono Gelli e Lirola

77'- Lazio che fatica ad uscire dalla propria metà campo causa la pressione alta del Frosinone

76'- Ora ci prova con più insistenza il Frosinone dopo aver creato due occasioni pericolose

74'- Ancora Frosinone con Cheddira che viene lanciato in profondità e prova di prima il tiro ma finisce sull'esterno della rete

72'- Occasione Frosinone, che riesce a segnare il 3-3 con Cheddira dopo l'errore di Mandas, ma tutto annullato per fuorigioco

70'- Gol Frosinone, Okoli spizza di tesata e Cheddira riapre il match battendo Mandas da due passi

69'- Soulè scappa sul fondo saltando di netto Marusic mette in mezzo, il cross viene messo in corner

66'- Prova a ripartire il Frosinone che manda in profondità di Zortea, che prova il cross libera testa la difesa della Lazio

63'- GOL LAZIO, Doppietta di Castellanos che porta il risultato sull'1-3. Un rapace d'area il numero 19 della Lazio che è il più rapido di tutti a ribadire in rete il tiro di Casale che era finito sul palo

62'- CAMBIO FROSINONE, Esce Mazzitelli ed entra Seck

61'-Castellanos ci prova di prima, il tiro è diretto sotto la traversa ma il portiere para con un intervento strepitoso.

59'- Prova la reazione il Frosinone con Soulè che prova il tiro deviato da Cheddira ma il tiro finisce fuori

56'- GOL LAZIO, Segna subito Castellanos. Punizione battuta in mezzo da Luis Alberto che va sul secondo palo, dove trova Castellanos che di testa realizza la rete del sorpasso

55'- CAMBI LAZIO, Escono Cataldi ed Immobile al loro posto Vecino e Castellanos

55'- AMMONIZIONE FROSINONE, giallo per Barrenechea, che stende Zaccagni che era partito in volata dopo aver superato Lirola con un gran numero

53'- Punizione battuta in mezzo, libera in due volte la difesa biancoceleste

52'- Punizione al limite per il Frosinone per fallo di Marusic su Brescianini

50'- Ci prova ancora Immobile, che prova a calciale al volo la palla in profondità di Luis Alberto, ma il tiro viene deviato e arriva tra le braccia di Turati che viene colpito alla testa da Okoli

48'- Prova a rispondere la Lazio, Felipe Anderson serve sulla corsa Lazzari che mette in mezzo, ma Immobile non trova il pallone

46'- Ripartenza del Frosinone, che trova largo sulla fascia Soulè, che fa una doppia finta salta l'uomo e prova il tiro, para in due tempi Mandas

46'- CAMBIO LAZIO, Esce Pellegrini che ha subito una botta ed è ammonito, al suo posto entra Lazzari

46'- Inizia il secondo tempo allo Stirpe

Primo tempo

48'- Termina in parità la prima frazione di gioco

46'- Occasione Frosinone, ripartenza dopo l'errore di Immobile in fase offensiva con Brescianini. Il centrocampista serve sull'esterno Soulè che imbuca per Lirola che prova il destro ma il tiro trova solo l'esterno della rete

45'- Concessi 3 minuti di recupero

43'- Occasione Lazio- Turati salva il risultato su Immobile. Che occasione per Immobile che si prepara bene al tiro all'interno dell'area e calcia discretamente all'angolino basso di sinistra ma Stefano Turati respinge con un bell'intervento

38'- GOL LAZIO, Zaccagni pareggia su di Guendouzi. Azione manovrata dei biancocelesti, con Felipe Anderson che serve l'inserimento di Luis Alberto, che tocca sull'esterno per Guendouzi. Il cross del francese trova solo Zaccagni che da due passi insacca

35'- Occasione Frosinone con Gelli che non riesce a concludere il cross di Lirola

34'- AMMONIZIONE LAZIO, Pellegrini viene ammonito per fallo su Brescianini che stava tentando la ripartenza dopo aver recuperato il pallone su Luis Alberto. Pellegrini era diffidato e salterà la sfida con la Juventus

31'- Difficoltà a creare per la Lazio che arriva sulla trequarti del Frosinone e poi si schianta con il centrocampo e la difesa del Frosinone molto bassi e compatti

27'- Confusione Lazio, doppio errore per la pressione del Frosinone, prima marusic che spalanca il campo a Gelli che mette in mezzo ma il cross viene respinto. Sull'uscita errore grossolano di Felipe Anderson che regala in pallone a Brescianini tutto fermato dalla difesa

25'- Prova a reagire la Lazio con immobile all'interno dell'area ma il suo tiro è da dimenticare. Palla fuori abbondantemente sulla destra. La palla è oltre la linea di fondo campo, Frosinone rimetterà dal fondo.

24'- Soffre ancora la Lazio, Lirola arriva sul fondo, entra in area e tenta un passaggio arretrato che arriva a Cheddira che tira alto. Rapuano ferma tutto per fuorigioco

22'- Lazio troppo ferma, Soulè trova Lirola sulla fascia, tenta il cross, libera Felipe Anderson

21'- Fallo di Cataldi su Cheddira sulla trequarti, il centrocampista della Lazio rischia il cartellino per proteste, Rapuano tranquillizza i giocatori

19'- La Lazio, porta palla con il fraseggio corto fino all'area del Frosinone, ma i gialloblu difendono molto bassi e compatti e pronti a ripartire

17'- Lazio in difficoltà in ogni ripartenza del Frosinone, Zortea arriva sul fondo mette in mezzo, Cheddira prova la rovesciata che però finisce alta

14'- Prova a reagire la Lazio, ma il Frosinone è bravo a liberare e ripartire, Romagnoli è in ritardo e commette fallo sul Cheddira

12'- Gol Frosinone, Azione insistita del Frosinone, con Soulè che serve sulla fascia Gelli, che crossa subito, Lirola incrocia di testa e porta in vantaggio i gialloblu

10'- Tenta la ripartenza la Lazio con Luis Alberto che prova a servire Zaccagni, ma il suo cross viene allontanato dalla difesa del Frosinone. Ancora Zaccagni che supera Lirola e tenta lo scambio con Immobile ma l'uno due non si chiude

5'- Ancora Frosinone che con la manovra riesce a servire largo Gelli che serve al limite Mazzitelli, prova il tiro che viene parato da Mandas

4'- Occasione Frosinone, Gelli crossa in mezzo, Mandas indeciso nell'uscita, Cheddira prova ad anticipare il portiere ma il colpo di testa finisce fuori

2'- Ora la Lazio, inizia ad entrare in partita, la squadra di Martusciello tenta di verticalizzare appena trova la possibilità al momento l'imbucata giusta non è arrivata

1'- Parte forte il Frosinone che nel girono di un minuto conquista due corner di fila, ma la formazione biancoceleste difende ordinatamente

1' - Calcio d'inizio, è iniziata Frosinone - Lazio!

Serie A, Lazio-Udinese: il tabellino dell'incontro

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Gelli. Allenatore: Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Martusciello.

NOTE

Arbitro: Sig. Rapuano

Marcatori: 12'- Lirola (F); 38'- Zaccagni (L); 56'- Castellanos (L); 63'- Castellanos; 70' (L)- Cheddira (F)

Ammoniti: 34'- Pellegrini (L); Barrenechea (L)

Espulsi:

Recupero: 3'-Pt