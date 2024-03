Serie A, Genoa-Monza 2-3: tre punti d'oro per i brianzoli

Tempo di lettura: < 1 minuto

Tre punti d'oro per la classifica e per il morale. Dopo la sconfitta patita in casa per mano della Roma, il Monza di Raffaele Palladino torna a vincere contro il Genoa sul terreno del Luigi Ferraris per 2-3. La prima rete porta la firma del capitano brianzolo, Matteo Pessina. Poi il raddoppio di rovesciata di Dany Mota e il gol-vittoria di Daniel Maldini all'80'. Il tabellino del match, valido per la ventottesima giornata di Serie A 2023 2024.

Genoa-Monza 2-3: il tabellino della partita

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco (46' Spence); Messias, Strootman (46'Vitinha), Badelj (87' Thorsby), Frendrup (46' Malinovskyi), Sabelli (84' Ekuban); Gudmundsson, Retegui.

A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Pittino, Bohinen.

Allenatore: Alberto Gilardino

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli (86' Pedro Pereira), Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Bondo, Akpa Akpro (75' Maldini); Colpani (63' Kyriakopoulos), Pessina (86' Machin), Dany Mota (75' V. Carboni); Djuric.

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Popovic, Colombo, Zerbin, Ciurria.

Allenatore: Raffaele Palladino

ARBITRO: Feliciani

MARCATORI: 8' Pessina (M), 18' Dany Mota (M), 53' Gudmundsson (G), 68' Vitinha (G), 80' Maldini

(M)

NOTE. Ammoniti: Sabelli (G), Djuric (M).