Serie A, giornata contro la violenza sulle donne: Immobile testimonial

SERIE A IMMOBILE – Il 25 novembre non è un giorno come gli altri. Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un tema che sta a cuore a qualsiasi nazione e a qualsiasi ambito. La Serie A, come ogni anno, si unisce alla lotta per la sensibilizzazione tramite dei testimonial: i calciatori. Tra i tanti, spunta anche Ciro Immobile, capitano della Lazio, con la moglie Jessica. Di seguito il post del profilo social ufficiale del campionato italiano.

