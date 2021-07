Serie A, gli anticipi e i posticipi delle prime due giornate: ecco quando gioca la Lazio

- Advertisement -

SERIE A CALENDARIO LAZIO – Il nuovo campionato di Serie A è ai nastri di partenza. Nella giornata di oggi sono usciti gli anticipi e i posticipi delle prime due gare di campionato. Ad aprire le danze sarà l’Inter campione d’Italia sabato 21 agosto alle ore 18:30 contro il Genoa insieme a Verona–Sassuolo. La Lazio di Sarri, invece, debutterà sabato 21 agosto alle 20:45 contro l’Empoli, alla stessa ora di Udinese–Juventus e Roma–Fiorentina. Lunedì 23, invece, sarà la volta di Sampdoria–Milan e Napoli–Venezia.

Il secondo turno

Le partita che daranno il via al secondo turno di campionato saranno Udinese-Venezia e Verona-Inter, in programma venerdì 27 agosto, la prima alle 18:30 e la seconda alle 20:45. Sabato 28 toccherà a Lazio-Spezia e Fiorentina-Torino proseguire la seconda giornata di Serie A. Genoa-Napoli e Sassuolo-Salernitana scenderanno in campo domenica 29 agosto alle 18.30

Gli orari della Lazio

Sabato 21 agosto 2021 ore 20.45 Empoli-Lazio

Sabato 28 agosto 2021 ore 18.30 Lazio-Spezia