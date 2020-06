Tempo di lettura: < 1 minuto

ALGORITMO SERIE A – Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha proposto una soluzione legata all’utilizzo dell’algoritmo in caso di stop anticipato della Serie A. I club non hanno gradito l’ipotesi e si sono schierati contro un eventuale utilizzo.

L’utilizzo dell’algortimo

Niente di troppo complicato, bensì l’utilizzo della media ponderata in caso di un eventuale stop anticipato della Serie A. Questa è stata la proposta del Presidente Gravina. Come riporta il Corriere dello Sport, però, diversi club non sarebbero d’accordo con un eventuale utilizzo. In particolar modo, la situazione non sarebbe gradita a Inter e Bologna. Infatti, entrambe hanno definito il suddetto algoritmo una soluzione non praticabile, che non considera l’imprevedibilità alla base del calcio. Naturalmente, al momento non si conoscono ancora i criteri e i parametri che sarebbero utilizzati, perché addirittura, se si utilizzasse il sistema Elo adottato dalla Fifa per il ranking delle Nazionali, la Lazio potrebbe finire in prima posizione in questo momento. La situazione è calda, ma la speranza è che si possa terminare regolarmente la stagione senza dover ricorrere a soluzioni alternative.

