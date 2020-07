Tempo di lettura: < 1 minuto



SERIE A CALENDARIO RISULTATI – La Serie A torna in campo a metà settimana per onorare la 33^ giornata di campionato. Una tre giorni di emozioni e spettacolo, che si apre con il derby lombardo tra Atalanta e Brescia di martedì 14 luglio. Per quanto concerne il duello a distanza per le prime posizioni, la Lazio sarà impegnata a Udine, mentre la Juventus sul campo del Sassuolo. Ma andiamo a vedere, nel dettaglio, il programma e i risultati di tutte le partite.

Serie A il programma e i risultati della 33^ giornata

MARTEDI’ 14 LUGLIO

Ore 21:45 Atalanta-Brescia 6-2 (2′, 55′, 58′ Pasalic, 8′ Torregrossa, 25′ de Roon, 28′ Malinovskyj, 30′ Zapata, 83′ Spalek)

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO

Bologna-Napoli 1-1 (7′ Manolas, 80′ Barrow)

Milan-Parma 3-1 (44′ Kurtic, 55′ Kessie, 59′ Romagnoli, 77′ Chalanoglu)

Sampdoria-Cagliari 3-0 (8′ Gabbiadini, 40′, 53′ Bonazzoli)

Ore 21:45 Lecce-Fiorentina 1-3 (6′ Chiesa, 38′ Ghezzal, 40′ Cutrone, 88′ Sachov)

Ore 21:45 Roma-Hellas Verona 2-1 (10′ Veretout (rig.), 45’+4 Dzeko, 47′ Pessina)

Ore 21:45 Sassuolo-Juventus 3-3 (5′ Danilo, 12′ Higuain, 29′ Djuricic, 51′ Berardi, 54′ Caputo, 64′ Alex Sandro)

Ore 21:45 Udinese-Lazio 0-0

GIOVEDI’ 16 LUGLIO

Ore 19:30 Torino-Genoa 3-0 (Bremer, Lukic, Belotti)

Ore 21:45 Spal-Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.