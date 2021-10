Serie A | I risultati della 7^ giornata: la Juve si aggiudica il derby di Torino

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A 7 GIORNATA – La Serie A torna in campo nell’ultimo turno prima della sosta riservata alle nazionali. La settima giornata si è aperta con l’anticipo tra Cagliari e Venezia, concluso sul risultato di 1-1, e si concluderà con il big match tra Milan e Atalanta. Di mezzo tante partite interessanti per tutto il pubblico italiano, come Sassuolo – Inter, e il derby della Mole, in programma tra pochi minuti. Domenica alle ore 12:30 aprirà la domenica di calcio il match tra Bologna e Lazio.

Serie A, programmi e risultati della 7a giornata

1/10 – 20:45 Cagliari – Venezia 1-1 (19′ Keita Balde, 92′ Busio)

2/10 – 15:00 Salernitana – Genoa 1-0 (66′ Djuric)

2/10 – 18:00 Torino – Juventus 0-1 (86′ Locatelli)

2/10 – 20:45 Sassuolo-Inter |

3/10 – 12:30 Bologna-Lazio |

3/10 – 15:00 Verona-Spezia |

3/10 – 15:00 Sampdoria-Udinese |

3/10 – 18:00 Fiorentina-Napoli |

3/10 – 18:00 Roma-Empoli |

3/10- 20:45 Atalanta-Milan |

LEGGI ANCHE —> Classifica Serie A 2021-2022