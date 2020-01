Tempo di lettura: < 1 minuto

INTER CAGLIARI SERIE A – Il match di mezzogiorno tra Inter e Cagliari si è concluso sull’1 a 1. Partita tirata tra la squadra di Conte e quella di Maran che nel finale ha visto lo scoppio di nervi del centravanti nerazzurro Lautaro Martinez. L’argentino è stato prima ammonito per proteste e poi espulso per essersi lasciato sfuggire qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara. Dopo il rosso diretto, Lautaro è stato dovuto portare a forza negli spogliatoi e rischia una pesante squalifica del giudice sportivo. L’Inter è ancora seconda in classifica a quota 48 punti, +3 sulla Lazio che se dovesse battere la Roma nel derby salirebbe a pari punti dei nerazzurri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.