LAZIO CALENDARIO DERBY – La Lega Serie A ha ufficializzato sul proprio sito anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato del 2020, le ultime due del girone di andata e le prime tre di quello di ritorno. Di queste, i biancocelesti giocheranno solo 2 match nel classico orario domenicale delle 15:00, il 18 gennaio contro la Sampdoria e il 2 febbraio contro la Spal. Gli uomini di Inzaghi apriranno poi la 18ª giornata con l’anticipo delle 12:30 contro il Brescia e giocheranno due posticipi alle 18:00 contro Napoli e Roma. Tutte queste gare dei capitolini saranno trasmesse da Sky.

Il derby

Proprio la stracittadina, in programma alla seconda giornata di ritorno il 26 gennaio 2020, sarà uno dei posticipi di quel turno di campionato e si disputerà alle ore 18:00. Negli anni passati si è spesso evitato il derby in notturna per motivi di ordine pubblico, andando contro il volere dei tifosi e generando in loro un certo malcontento. Stavolta sembra si sia trovato un buon compromesso. Di seguito gli orari anche delle altre partite programmate finora.

Il calendario

18^ GIORNATA ANDATA

Domenica 5 gennaio 2020 ore 12.30 BRESCIA – LAZIO

19^ GIORNATA ANDATA

Sabato 11 gennaio 2020 ore 18.00 LAZIO – NAPOLI

1^ GIORNATA RITORNO

Sabato 18 gennaio 2020 ore 15.00 LAZIO-SAMPDORIA

2^ GIORNATA RITORNO

Domenica 26 gennaio 2020 ore 18.00 ROMA-LAZIO

3^ GIORNATA RITORNO

Domenica 2 febbraio 2020 ore 15.00 LAZIO-SPAL