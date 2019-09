SERIE A MILAN – Nel posticipo domenicale delle 20:45 di Serie A, il Milan ha sconfitto per 1-0 il Verona al Bentegodi. Secondo successo consecutivo per gli uomini di Giampaolo dopo la vittoria contro il Brescia di due settimane fa. Nel primo tempo, i gialloblu finiscono in 10 uomini per via dell’espulsione di Stepinski. Il polacco infatti, commette un brutto fallo ai danni di Musacchio e lascia i suoi in inferiorità numerica. Nella ripresa i rossoneri riescono a trovare la rete del vantaggio grazie al rigore trasformato da Piatek, al suo primo gol stagionale. La squadra di Juric cerca il pareggio invano fino alla fine del match, e ci va vicino al 93’ con un tiro da fuori di Lazovic. Il club di proprietà Elliot vola così a 6 punti in classifica, in attesa del derby contro l’Inter di settimana prossima. I veneti rimangono fermi a quota 4.