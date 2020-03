Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI SERIE A – Le polemiche di questi giorni dopo la decisione di Lotito di far tornare in campo la Lazio non accennano a placarsi. Ma i biancocelesti non sono gli unici a riprendere gli allenamenti per farsi trovare preparati allo sprint finale della Serie A. Anche il Napoli, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che la squadra tornerà a faticare mercoledì 25 marzo.

Il comunicato

“La SSC Napoli comunica che la squadra riprenderà mercoledì 25 marzo gli allenamenti al Centro Tecnico con una seduta mattutina”.

