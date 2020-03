Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A CONTE CORONAVIRUS – Continua la lotta al coronavirus in Italia, il secondo Paese al mondo più colpito dopo la Cina. Nel corso dell’odierna conferenza stampa il premier Conte si è espresso su eventuali norme ancora più stringenti per far fronte a questa emergenza. Si è poi soffermato anche sul campionato di Serie A attualmente sospeso. Ecco un estratto delle sue parole.

Giuseppe Conte sulla Serie A

“Abbiamo disposto lo stop delle manifestazioni sportive, consentendo solo gli allenamenti. Per quanto riguarda i campionati decideremo con Spadafora il da farsi”

