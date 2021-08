Serie A, il programma della 1ª giornata: si parte con Inter-Genoa e Hellas-Sassuolo

- Advertisement -

SERIE A PROGRAMMA RISULTATI – Torna in campo la Serie A per disputare la 1ª giornata. Un weekend ricco di emozioni che prende il via sabato 21 agosto alle ore 18:30 con Inter-Genoa ed Hellas Verona-Sassuolo. Nel posticipo delle 20:45 la Lazio sarà ospite ad Empoli e l’Atalanta a Torino. Ad aprire le danze domenica 22 agosto Bologna-Salernitana e Udinese-Juventus. La prima giornata si chiuderà poi lunedì 23 agosto con Sampdoria-Milan. Di seguito il programma completo.

21/08 – 18:30 | Inter-Genoa DAZN

21/08 – 18:30 | Hellas Verona-Sassuolo DAZN

21/08 – 20:45 | Empoli-Lazio DAZN/SKY

21/08 – 20:45 | Torino-Atalanta DAZN

22/08 – 18:30 | Udinese-Juventus DAZN

22/08 – 18:30 | Bologna-Salernitana DAZN/SKY

22/08 – 20:45 | Roma-Fiorentina DAZN

22/08 – 20:45 | Napoli-Venezia DAZN

23/08 – 18:30 | Cagliari-Spezia DAZN

23/08 – 20:45 | Sampdoria-Milan DAZN/SKY