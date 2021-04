Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A CALENDARIO RISULTATI – Serie A è scesa in campo per disputare la 30ª giornata. Un weekend ricco di emozioni che ha fatto ancora più intricata la lotta per un posto in Champions League. Infatti sono solo otto i punti in cui è sono racchiuse ben cinque squadre. Le prime sette, fatta eccezione per l’Atalanta che ancora deve scendere in campo, hanno vinto rendendo sempre più viva la battaglia per le ultime giornate. Di seguito il risultato di tutte le gare.

Serie A, il programma della 30ª giornata

SABATO 10

ORE 15:00 | Spezia – Crotone 3-2 (40′ Djiji, 63′ Verde, 78′ Nwanko, 89′ Maggiore, 90’+2 Erlic)

ORE 18:00 | Parma – Milan 1-3 (8′ Rebic, 44′ Kessie, 66′ Gagliolo, 90’+4 Leao)

ORE 20:45 | Udinese – Torino 0-1 (61′ Belotti)

DOMENICA 11

ORE 12:30 | Inter – Cagliari 1-0 (77′ Darmian)

ORE 15:00 | Hellas Verona – Lazio 0-1 (90’+2 Milinkovic-Savic)

ORE 15:00 | Juventus – Genoa 3-1 (4′ Kulusevski, 22′ Morata, 49′ Scamacca, 70′ McKennie)

ORE 15:00 | Sampdoria – Napoli 0-2 (35′ Ruiz, 87′ Oshimen)

ORE 18:00 | Roma – Bologna 1-0 (44′ Mayoral)

ORE 20:45 | Fiorentina – Atalanta 2-3 (13’, 40’ Zapata, 57’, 67’ Vlahovic, 70’ Ilicic)

LUNEDI 12

ORE 20:45 | Benevento – Sassuolo 0-1 (45’ (AG) Barba)

