Serie A, il programma della 36ª giornata: il Napoli strapazza l’Udinese

SERIE A PROGRAMMA RISULTATI – La Serie A scende in campo per disputare la 36ª giornata. Un turno infrasettimanale ricco di emozioni che ha preso il via martedì 11 maggio con Napoli-Udinese, conclusasi sul risultato di 5-1. Mercoledì sarà l’anticipo Cagliari-Fiorentina ad aprire lo spettacolo calcistico. La sera alle 20:45 tutte le altre partite, tra cui Inter-Roma, Lazio-Parma, Sassuolo-Juventus, Atalanta-Benevento e Torino-Milan. Incontri che diranno molto sulla corsa Champions e quella salvezza. La giornata si chiuderà poi giovedì 13 maggio con Crotone-Hellas Verona. Di seguito il programma completo.

Serie A, il programma e i risultati della 36ª giornata

MARTEDI 11

ORE 20:45 | Napoli-Udinese 5-1 (28′ Zielinski, 31′ Fabian Ruiz, 41′ Okaka, 56′ Lozano, 66′ Di Lorenzo, 91′ Insigne)

MERCOLEDI 12

ORE 18:00 | Cagliari-Fiorentina

ORE 20:45 | Atalanta-Benevento

ORE 20:45 | Bologna-Genoa

ORE 20:45 | Lazio-Parma

ORE 20:45 | Inter-Roma

ORE 20:45 | Sampdoria-Spezia

ORE 20:45 | Sassuolo-Juventus

ORE 20:45 | Torino-Milan

GIOVEDI 13

ORE 20:45 | Crotone-Hellas Verona