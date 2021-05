Serie A, il programma della 38ª giornata: vincono le genovesi, pari tra Fiorentina e Crotone

- Advertisement -

SERIE A PROGRAMMA RISULTATI – La Serie A scende in campo per disputare la 38ª, o meglio l’ultima giornata della stagione. Un weekend ricco di emozioni che ha preso il via sabato 22 maggio alle ore 20:45 con tre match in contemporanea. Due di questi si sono conclusi con le vittorie delle squadre genovesi, Genoa e Sampdoria, rispettivamente su Cagliari e Parma. Mentre l’altro anticipo tra Crotone e Fiorentina è terminato sul risultato di 0-0. Domenica 23 verrà aperta da Inter-Udinese alle ore 15. La sera tutti posticipi alle 20:45, tra cui Napoli-Hellas Verona, Atalanta-Milan e Bologna-Juventus. Di seguito il programma completo.

Serie A, il programma e i risultati della 38ª giornata

SABATO 22

ORE 20:45 | Cagliari-Genoa 0-1 (15′ Shomurodov)

ORE 20:45 | Crotone-Fiorentina 0-0

ORE 20:45 | Sampdoria-Parma 3-0 (20′ Quagliarella, 44′ Colley, 64′ Gabbiadini)

DOMENICA 23

ORE 15:00 | Inter-Udinese

ORE 20:45 | Sassuolo-Lazio

ORE 20:45 | Spezia-Roma

ORE 20:45 | Atalanta-Roma

ORE 20:45 | Bologna-Juventus

ORE 20:45 | Napoli-Hellas Verona

ORE 20:45 | Torino-Benevento