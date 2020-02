Tempo di lettura: 2 minuti

CALCIOMERCATO SERIE A – Si è concluso ieri sera la sessione calciomercato invernale in Serie A. Sono stati diversi gli acquisti e le cessioni che hanno portato alla modifica della rosa di diverse squadre. Di seguito il riepilogo.

Calciomercato 2020, le nuove formazioni

Atalata

ACQUISTI: Tameze (c, Nizza), Sutalo (d, Osijek), Bellanova (d, Bordeaux), Caldara (d,Milan), Czyborra (d, Heracles)

CESSIONI: Kulusevski (c, Juventus *da giugno), Barrow (a, Bologna), Kjaer (d, Milan), Masiello (d, Genoa), Ibanez (d, Roma)

Bologna

ACQUISTI: Barrow (a, Atalanta), Bonini (d, Entella), Vignato (a, Chievo *da giugno), Dominguez (c, Velez), Okwonkwo (a, Montreal Impact)

CESSIONI Paz (c, Lecce), Destro (a, Genoa), Dzemaili (c, Shenzen)

Brescia

ACQUISTI: Skrabb (c, Norrkoping), Bjarnason (c, Al-Arabi)

CESSIONIMorosini (c, Ascoli), Curcio (d, svincolato), Tremolada (a, svincolato), Matri (a, svincolato), Magnani (d, Sassuolo)

Cagliari

ACQUISTI: Gaston Pereiro (c, PSV), Paloschi (a, Spal)

CESSIONI: Deiola (c, Lecce), Pinna (d, Empoli), Aresti (p, Olbia), Cerri (a, Spal)

Fiorentina

ACQUISTI: Igor (d, Spal), Duncan (c, Sassuolo), Kouame (a, Genoa), Cutrone (a, Wolverhampton), Amrabat (c, Verona *da giugno), Agudelo (a, Genoa)

CESSIONI: Dabo (c, Spal), Pedro (a, Flamengo), Cristoforo (c, Eibar), Rasmussen (d, Aue)

Genoa

ACQUISTI: Soumaoro (d, Lille), Iago Falque (a, Torino), Masiello (d, Atalanta), Perin (p, Juventus), Destro (a, Bologna), Behrami (c, svinc), Eriksson (c, Goteborg)

CESSIONI: Gumus (c, Antalyaspor), Saponara (c, Lecce), Asencio (a, Cosenza), Altare (d, Olbia), El Yamiq (d, Real Saragozza), Agudelo (a, Fiorentina)

Hellas Verona

ACQUISTI: Dimarco (d, Inter), Lovato (d, Padova), Borini (a, Milan)

CESSIONI: Rrahmani (d, Napoli *per giugno), Henderson (c, Empoli), Bessa (c, Goias), Tutino (a, Empoli), Tupta (a, Wisla Cracovia), Vitale (d, Spezia), Crescenzi (d, Cremonese)

Inter

ACQUISTI: Eriksen (c, Tottenham), Young (d, Man. United), Moses (c, Chelsea), Martin Satriano (a, Nacional Montevideo)

CESSIONI: Gabigol (a, Flamengo), Lazaro (c, Newcastle)

Juventus

ACQUISTI: Ntenda (d, Nantes), Kulusevski (a, Atalanta *giugno), Alejandro Marques (a, Barcellona

CESSIONI: Emre Can (c, Borussia Dortmund), Matheus Pereira (c, Barcellona), Mandzukic (a, Al-Duhail) Mota Carvalho (a, Monza)

Lazio

ACQUISTI: nessuno

CESSIONI: Durmisi (d, Nizza), Berisha (c, Fortuna Dusseldorf)

Lecce

ACQUISTI: Paz (c, Bologna), Barak (c, Udinese), Saponara (c, Genoa), Donati (d, svincolato), Deiola (c, Cagliari)

CESSIONI: Tabanelli (c, Frosinone), Gallo (d, Virtus Francavilla), La Mantia (a, Empoli), Fiamozzi (d, Empoli), Benzar (d, Perugia), Bleve (p, Catanzaro), Tsonev (c, Monopoli)

Milan

ACQUISTI: Laxalt (c, Torino), Saelemaekers (a, Anderlecht), Kjaer (d, Atalanta), Begovic (p, Bournemouth), Ibrahimovic (a, svincolato)

CESSIONI: Piatek (a, Hertha Berlino), Suso (a, Siviglia), Caldara (d, Atalanta), Borini (a, Verona), Reina (p, Aston Villa)

Napoli

ACQUISTI:: Politano (a, Inter), Lobotka (c, Celta), Demme (c, Lipsia), Rrahmani (d, Verona *per giugno), Petagna (a, Spal *da giugno)

CESSIONI: Tonelli (d, Sampdoria)

Parma

ACQUISTI: Caprari (a, Sampdoria), Dezi (c, Empoli), Kurtic (c, Spal), Radu (p, Genoa), Regini (d, Sampdoria)

Cessioni: nessuna

Roma

ACQUISTI: Carles Perez (a, Barcellona), Villar (c, Elche), Ibanez (d, Atalanta), Bruno Peres (d, Sport Recife f.p.)

CESSIONI: Florenzi (c, Valencia), Antonucci (a, Vitoria Setubal)

Sampdoria

ACQUISTI: Yoshida (d, Southampton), Askildsen (c, Stabæk Fotball), Tonelli (d, Napoli), La Gumina (a, Empoli)

CESSIONI: Murillo (d, Celta Vigo), Regini (d, Parma)

Sassuolo

ACQUISTI: Haraslin (a, Lechia Danzica), Magnani (d, Brescia)

CESSIONI: Duncan (c, Fiorentina), Mazzitelli (c, Entella)

Spal

ACQUISTI: Castro (c, Cagliari), Cerri (a, Cagliari), Zukanovic (d, svinc), Dabo (c, Fiorentina), Bonifazi (d, Torino)

CESSIONI: Kurtic (c, Parma), Petagna (a, Napoli *da giugno), Paloschi (a, Cagliari), Jankovic (c, Crotone)

Torino

ACQUISTI: nessuno

CESSIONI:Bonifazi (d, Spal), Iago Falque (a, Genoa), Laxalt (c, Milan)

Udinese

ACQUISTI: Zeegelaar (c, Watford)

CESSIONI: Pussetto (a, Watford), Opoku (d, Amiens), Sierralta (d, Empoli), Vizeu (a, Grozny), Barak (c, Lecce)

