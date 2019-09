SERIE A CORREA RECORD – Momento da incorniciare, per il Tucu Correa. Esploso nel finale della scorsa stagione, l’argentino ha convinto definitivamente mister ed addetti ai lavori durante il ritiro estivo – prima ad Auronzo, poi in Germania – fino a diventare titolare inamovibile nel 3-5-2 di Inzaghi. Non solo: le sue giocate hanno convinto anche il ct Scaloni, che ha deciso di puntare su di lui in Nazionale, con la maglia dell’Argentina. Insomma, tutto lascia presagire che questo possa essere l’anno della consacrazione. E per il classe ’94 non poteva esserci inizio migliore: come evidenzia OptaPaolo, nelle prime due giornate di campionato il biancoceleste è il calciatore che ha giocato più palloni in area avversaria, ben 20. E chi ben comincia…

A.M.