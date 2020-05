Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A CORONAVIRUS – Ancora in bilico il campionato di Serie A a causa del coronavirus. La prossima sarà una settimana fondamentale per decidere le sorti della stagione. Infatti, nonostante il Viminale abbia dato l’ok per la ripresa degli allenamenti, resta difficile ipotizzare una ripresa in sicurezza.

Serie A in bilico

Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e il presidente della FIGC per cercare di arrivare a una soluzione. Per ora resta in ballo il protocollo della Federazione e si attende il responso dal Comitato tecnico-scientifico del governo. Nell’esecutivo, però, restano in contrasto diversi esponenti. Da una parte c’è il Partito Democratico che chiede cautela e di evitare scelte affrettate. Tra i dem però permane l’idea secondo la quale un definitivo stop del campionato vorrebbe dire la condanna di esso. Sembrano essere più intransigenti Speranza e Spadafora decisi a non far concludere la stagione per impossibilità di rispettare le norme di sicurezza. Fino ad ora si è cercata una mediazione. Da adesso la palla passa al comitato tecnico-scientifico e tutti attendono una decisione. Si aspetta, inoltre, anche la parola definitiva di Giuseppe Conte che ancora non si è esposto. La prossima settimana, quindi, sarà da dentro o fuori e la Serie A capirà cosa ne sarà del suo futuro.

