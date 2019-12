Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A CLASSIFICA – Il 2019 della Lazio si è concluso con la vittoria della Supercoppa Italiana e al terzo posto in classifica. Come riporta Eurosport l’anno solare dei biancocelesti si è concluso a quota 63 con quattro punti in meno rispetto al 2018. Di seguito il tweet del profilo ufficiale dell’emittente.

La classifica