SERIE A JUVE SPAL – È iniziato il terzo turno di Serie A. Ad aprire la giornata è stata la sfida dell’Allianz Stadium, Juve-Spal. I bianconeri si sono imposti per 2-0. Decisive le reti, una per tempo, di Pjanic (45’) e Ronaldo (78’). Gli uomini di Sarri volano momentaneamente al primo posto in classifica a quota 15, in attesa di Inter-Sampdoria delle 18:00. Gli estensi invece, rimangono fermi a 3 punti con una sola vittoria conquistata in questa stagione, nel match contro la Lazio.