SERIE A JUVENTUS – È iniziato il quarto turno di Serie A. Dopo la vittoria del Brescia per 1-0 in casa dell’Udinese, nell’anticipo delle 18 la Juventus ha sconfitto per 2-1 il Verona. Successo in rimonta per gli uomini di Sarri, che hanno ribaltato l’iniziale svantaggio realizzato da Miguel Veloso. Decisive per i bianconeri le reti di Ramsey e Ronaldo su rigore. I piemontesi volano così a 10 punti in classifica.