Serie A, le date e soste della stagione 21/22

SERIE A – Dopo aver accettato il trust proposto da Lotito e Mezzaroma per la questione Salernitana, è tutto pronto per la prossima stagione. Il Consiglio Federale ha ammesso il club granata in Serie A e inoltre ha confermato anche la ratifica delle date del prossimo campionato.

Le date e le soste della Serie A 2021/2022

Confermati l’inizio e la fine rispettivamente in programma il 22 agosto 2021 e il 22 maggio 2022. Il girone d’andata finirà il 22 dicembre 2021 e nel corso della stagione ci saranno cinque turni infrasettimanali (22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, 6 gennaio). Le soste saranno il 5 settembre, il 10 ottobre, il 14 novembre, dal 23 dicembre al 5 gennaio, il 30 gennaio, il 27 marzo.