SERIE A INTER SAMPDORIA – Continua il sesto turno di Serie A. Dopo la vittoria della Juventus contro la Spal alle 15:00, nell’anticipo delle 18:00 l’Inter ha avuto la meglio sulla Sampdoria. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 grazie alle reti di Sensi, Sanchez e Gagliardini, rispettivamente al 20’, 23’ e 63’. Inutile la rete di Jankto al 55’. Da segnalare l’espulsione di Alexis Sanchez avvenuta al 49’. Il cileno salterà il big match di domenica prossima contro i bianconeri, campioni d’Italia in carica. Grazie a questa vittoria, gli uomini di Conte tornano in testa alla classifica a quota 18. I blucerchiati invece, restano fermi a 3 punti.