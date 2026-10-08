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Serie A, i 20 italiani col maggior minutaggio dopo 5 giornate: solo uno gioca nella Lazio
TMW ha stilato una classifica per minutaggio dei giocatori italiani dopo le prime cinque giornate di Serie A; per la Lazio è presente solo il capitano Mattia Zaccagni.
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I 20 italiani più impiegati in Serie A dopo 5 giornate
- 1) Lorenzo Palmisani (Frosinone) – 450 minuti giocati
- 2) Marco Carnesecchi (Atalanta) – 450 minuti giocati
- 3) Elia Caprile (Cagliari) – 450 minuti giocati
- 4) Giorgio Scalvini (Atalanta) – 450 minuti giocati
- 5) Enrico Delprato (Parma) – 450 minuti giocati
- 6) Emanuele Valeri (Parma) – 450 minuti giocati
- 7) Edoardo Corvi (Parma) – 450 minuti giocati
- 8) Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – 450 minuti giocati
- 9) Wladimiro Falcone (Lecce) – 450 minuti giocati
- 10) Nicolò Barella (Inter) – 450 minuti giocati
- 11) Guglielmo Vicario (Juventus) – 450 minuti giocati
- 12) Simone Cinquegrano (Sassuolo) – 450 minuti giocati
- 13) Mattia Zaccagni (Lazio) – 447 minuti giocati
- 14) Alessandro Romano (Cagliari) – 445 minuti giocati
- 15) Samuele Birindelli (Monza) – 444 minuti giocati
- 16) Alessandro Deiola (Cagliari) – 443 minuti giocati
- 17) Alessandro Marcandalli (Genoa) – 441 minuti giocati
- 18) Andrea Carboni (Monza) – 441 minuti giocati
- 19) Eddy Kouadio (Monza) – 441 minuti giocati
- 20) Gabriele Calvani (Frosinone) – 434 minuti giocati
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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