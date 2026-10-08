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Serie A, i 20 italiani col maggior minutaggio dopo 5 giornate: solo uno gioca nella Lazio

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2 ore ago

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Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni Lazionews.eu

TMW ha stilato una classifica per minutaggio dei giocatori italiani dopo le prime cinque giornate di Serie A; per la Lazio è presente solo il capitano Mattia Zaccagni.

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I 20 italiani più impiegati in Serie A dopo 5 giornate

  1. 1) Lorenzo Palmisani (Frosinone) – 450 minuti giocati
  2. 2) Marco Carnesecchi (Atalanta) – 450 minuti giocati
  3. 3) Elia Caprile (Cagliari) – 450 minuti giocati
  4. 4) Giorgio Scalvini (Atalanta) – 450 minuti giocati
  5. 5) Enrico Delprato (Parma) – 450 minuti giocati
  6. 6) Emanuele Valeri (Parma) – 450 minuti giocati
  7. 7) Edoardo Corvi (Parma) – 450 minuti giocati
  8. 8) Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – 450 minuti giocati
  9. 9) Wladimiro Falcone (Lecce) – 450 minuti giocati
  10. 10) Nicolò Barella (Inter) – 450 minuti giocati
  11. 11) Guglielmo Vicario (Juventus) – 450 minuti giocati
  12. 12) Simone Cinquegrano (Sassuolo) – 450 minuti giocati
  13. 13) Mattia Zaccagni (Lazio) – 447 minuti giocati
  14. 14) Alessandro Romano (Cagliari) – 445 minuti giocati
  15. 15) Samuele Birindelli (Monza) – 444 minuti giocati
  16. 16) Alessandro Deiola (Cagliari) – 443 minuti giocati
  17. 17) Alessandro Marcandalli (Genoa) – 441 minuti giocati
  18. 18) Andrea Carboni (Monza) – 441 minuti giocati
  19. 19) Eddy Kouadio (Monza) – 441 minuti giocati
  20. 20) Gabriele Calvani (Frosinone) – 434 minuti giocati

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# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
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